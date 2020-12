Nel 2014 parteciparono al Grande Fratello e lì nacque l’amore, un po’ per caso, un po’ per gioco, e probabilmente mai avrebbero pensato che da quell’incontro avrebbero dato vita ad una famiglia. Stiamo parlando di Chicca e Giovanni (all’anagrafe Francesca Rocco e Giovanni Masiero), una delle coppie più amate dal pubblico del famosissimo reality.

E oggi i due hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. Dopo Ginevra, nata tre anni fa, adesso arriverà un nuovo nascituro. Sono stati proprio Chicca e Giovanni ad annunciarlo attraverso i loro profili Instagram e condividendo con tutti la loro gioia.

Questo il post che Francesca ha messo sul suo profilo:

Cinque mesi…e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua!

È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta!

In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti!

Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale….la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa.