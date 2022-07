1 Il Lato B di Chris Hemsworth

Mercoledì 6 luglio nelle sale italiane è arrivato il nuovo film dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, che va ad arricchire la Fase 4 del MCU. Ancora una volta naturalmente a tornare nei panni del Dio del tuono è stato Chris Hemsworth, che da ormai più di dieci anni ricopre il ruolo di uno dei personaggi più amati dal pubblico. Si tratta come sappiamo della quarta pellicola dedicata a Thor, e per l’occasione l’attore australiano si è impegnato al massimo per non deludere le aspettative. Al suo fianco a tornare nel suo ruolo è stata anche il premio Oscar Natalie Portman, che torna a interpretare la scienziata Jane Foster. Debutto nel MCU invece per un altro premio Oscar, Christian Bale, che veste i panni dell’antagonista della pellicola, Gorr.

Per tornare nel ruolo di Thor, Chris Hemsworth si è dovuto sottoporre a un allenamento incessante, fatto di tanto esercizio e di una dieta ferrea. Il tutto per poter sfoggiare un fisico scolpito e perfetto, che contraddistingue il Dio del tuono. A stupire il pubblico però è stata una scena in particolare del nuovo film dei Marvel Studios. In Thor: Love and Thunder infatti Chris rimane completamente nudo e mostra il suo Lato B! Il web naturalmente fin dal primo momento è letteralmente impazzito, e proprio Hemsworth, nel corso di un’intervista per Variery, parlando di questa scena ha affermato:

“Non è stato difficile per me: era un po’ un mio sogno farlo. La prima volta che ho interpretato Thor, dieci anni fa, mi sono tolto la maglietta e ho pensato che tutto sarebbe crollato dopo dieci anni. E invece eccoci qui!”.

La foto del Lato B di Chris Hemsworth naturalmente in queste ore sta facendo il giro del web, per la gioia di tutti i fan dell’attore australiano. L’interprete di Thor intanto in una recente intervista ha svelato un retroscena inedito, ammettendo come suo fratello Liam gli stesse per rubare la parte. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.