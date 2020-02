Clizia Incorvaia ha un amore fuori dalla casa del GF Vip? Le sue parole

Passano inesorabili i giorni all’interno della casa del GF Vip e Clizia Incorvaia si avvicina sempre di più a Paolo Ciavarro. Tra i due si è instaurato fin dall’inizio un feeling particolare e i fan suoi social sognano di poter veder nascere una nuova coppia. Ma l’influencer, dopo la rottura con Francesco Sarcina, ha un amore fuori dal reality? Le sue parole nei giorni scorsi non hanno lasciato dubbi in merito.

Durante la messa in onda del programma (venerdì 31 gennaio) è successo qualcosa di molto particolare. La sorpresa di Eleonora Giorgi, madre di Ciavarro Junior, e le parole utilizzati dall’attrice su suo figlio e sulla Incorvaia hanno destabilizzato i due. L’attrice, così come molti utenti del web, hanno visto del tenero nei due, ma entrambi si dicono frenati.

Poco dopo la puntata, però, Clizia Incorvaia, a colloquio con la sua amica Licia Nunez si è lasciata sfuggire delle dichiarazioni, lasciando intendere, come già precisato nei giorni precedenti, di avere qualcuno fuori ad aspettarla:

“Tutto quello che sta succedendo è molto strano. Io non ho capito. Adesso parleremo anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista, perché nella vita normale non è così. È come vedere un album di nozze non consumato. Io e lui ci stiamo semplicemente conoscendo. Tra me e lui ci sono delle affinità, certo. Non è che ci siamo baciati o abbiamo fatto chissà che. Non voglio che si capisca altro. Io qui sono me stessa e non voglio dare giustificazioni ad ogni cosa o sfumatura del mio carattere o del mio privato. Fare un reality non significa che debba vomitare tutto quel che succede. Magari anche lui l’ha presa in chiave ironica questa cosa, non so, che ci sia solo un’amicizia e fuori si siano fatti i film”.