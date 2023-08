“Sei incinta?”, Clizia Incorvaia sbotta sui social alla domanda non gradita

NEWS

Debora Parigi | 10 Agosto 2023

Lo sfogo di Clizia Incorvaia dopo che la sua pancia gofia viene scambiata per gravidanza

Basta un po’ di pancetta, un vetre leggermente più rotondo del normale che subito si pensa che una persona sia incinta. E quando si tratta di vip partono immediatamente le domande dirette. Tutto questo è successo anche a Clizia Incorvaia dopo che ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto insieme al compagno Paolo Ciavarro per festeggiare i tre anni e mezzo di relazione.

La coppia si è scattata una foto in barca e vediamo lei bellissima in un costume da bagno davvero molto chic. Ecco che la leggera pancia gonfia che si intravede ha subito fatto scattare gli utenti che a quanto pare le hanno mandato un sacco di messaggi chiedendole se fosse incinta. Questo ha portato Clizia a sbottare e lo ha fatto con una serie di storie.

“Fantastici, non posso avere la pancia gonfia da ciclo che mi scrivono: ‘Sei incinta?’. No, sono umana e ho il ciclo come tutte!!!”, ha scritto Clizia. Poi in una breve clip ha anche fatto sapere i suoi piani per quanto riguarda il futuro famigliare. “Non stiamo cercando un altro bebè. Sono contenta così, volevo due bambini e così è stato. Sono stata accontentata. Non voglio e non cercherò assolutamente un ‘altra gravidanza: questo sia chiaro. La famiglia è al completo”. La Incorvaia ha infatti una figlia, Nina, nata dalla relazione con Francesco Sarcina, e poi Gabriele nato dall’amore con Ciavarro.

Lo sfogo di Clizia Incorvaia non è però finito qui: “Comunque, tranquille, posterò una bella foto post ciclo per farvi vedere la pancia super piatta”. E ha concluso mandando un messaggio diretto (e anche un consiglio) a chi popola il web. “Ragazzi questi social vi hanno rovinato la vita. La perfezione non esiste. Hanno rovinato la ‘visione della bellezza’ e il discorso di ‘autostima personale’ a troppe donne che si confrontano con ideali che non corrispondono al reale, tra abuso di photoshop e abuso di chirurgia”.

Infine, in un successivo post, ha spiegato: “Piccola premessa: se fossi ingrassata un chilo non sarebbe un problema. Io credo nello stile di vita sano. Detto ciò, trovo ossessivo da parte di molte donne guardare ‘noi influencer o presunti tali0 con la lente d’ingrandimento, cercando il ‘difetto cellulite, chili in più, poco seno, troppe tette, etc’, per confrontarsi con stereotipi che non sono assolutamente perfetti. E spesso molte persone si ammalano, perdendo di vista il vero sé, ossia alimentare la propria mente. E invece decidono di andare da chirurghi per essere uguali a ‘se stesse con il filtro’. Donne, veramente siamo alla deriva e alla spersonalizzazione dell’essere”