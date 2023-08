NEWS

Nicolò Figini | 10 Agosto 2023

Temptation Island

La frecciatina di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino e Manuel sono stati una delle coppie che hanno preso parte alla più recente edizione di Temptation Island. Purtroppo questo percorso non è riuscito a sistemare le cose tra loro e alla fine hanno deciso di uscire separatamente dal reality di Canale 5. Le prime parole del ragazzo sono state usate per affermare di aver avuto qualche ripensamento ma ha evitato di incontrarla:

“Ripensamenti dopo la decisione ne ho avuti, sì. Mi manca. Ma è lì che ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca. In questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo sempre me in primo piano.

Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis. […] Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto. Non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”.

Dal canto suo, invece, Francesca Sorrentino sta continuando a vivere la sua vita serenamente e in queste ore ha pubblicato un video che fa pensare che lei non ha avuto alcun rimpianto. Qui sotto, infatti, possiamo gustarci un filmato su TikTok in cui scrive: “Amo, l’ho visto con altre 79292919310 ragazze. Non penso tu sia l’unica“.

Di sottofondo, invece, si sente la canzone “Per dimenticare” degli Zero Assoluto. La frase che dà senso a tutto il video è “Allora quindi è vero“. Francesca, perciò, conferma il fatto che Manuel l’ha tradita diverse volte nel corso del tempo. Sicuramente una condizione che le impedirà di rimettiesi insieme a lui in futuro, ma non è mai detta l’ultima parola.

Noi continueremo ad aggiornarvi nel caso di ulteriori informazioni. Seguiteci per tante altre news.