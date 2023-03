Con Astra make-up: amati come sei

sponsor

Redazione | 20 Marzo 2023

Per ASTRA il 2022 è stato ricco di soddisfazioni. Il percorso di rebranding intrapreso negli ultimi anni, che ha visto nascere nuove linee che hanno affiancato Astra Make-Up – Astra Pure Beauty, Astra Professional e Astra Skin, insieme al coinvolgimento del marchio nel mondo della musica come Official Partner di X-Factor e, a febbraio, anche a Sanremo come make-up sponsor di Shari, hanno consolidato il successo di ASTRA con risultati al di sopra di ogni aspettativa: un incremento di fatturato del 48 percento nel 2022!

Tutte le novità 2023 di ASTRA

Il successo non si ferma qui. Anche per il quadrimestre 2023, il gruppo di ricerca e sviluppo, insieme al team marketing, ha dato vita a nuovi prodotti e a estensioni di linee esistenti per rispondere ai trend del mercato.

E, naturalmente, ASTRA punta sulla partnership con nuove catene di profumeria in Italia e non solo!

First Reaction Love è la nuova collezione di prodotti che celebra la bellezza libera dai preconcetti e dalle limitazioni autoimposte. Un invito a sperimentare con texture innovative e multifunzionali, e prodotti che garantiscono risultati sorprendenti per una versione di sé a prova di colpo di fulmine.

La collezione è composta da: Madame Lip Stylo the Mat, First Reaction Volume Mascara, Hypnotize Liquid Lip & Cheek.

Nuovo anche Compact Foundation Balm, la formula multiuso che, in un solo gesto, uniforma, riscalda e perfeziona l’incarnato con azione emolliente.

La sua consistenza ibrida lo rende adatto come base perfezionante, come fondotinta dalla coprenza modulabile e come bronzer cremoso tutto in uno. Sarà disponibile in sei trasversali tonalità.

A grande richiesta, arriva nella linea Duoversity Mascara + Eyeliner un nuovo prodotto per chi non può fare a meno del black: 07 Black Mirror.

Ampliata con nuovi prodotti anche la celebrata linea Astra Skin: una routine di bellezza che, in pochi minuti, trasforma la beauty routine in momenti di piacere e di relax.

E per le unghie ASTRA propone ben cinque nuove tonalità della gamma My Laque, lo stesso numero in Lasting Gel Effect, e sei nuovi brillanti colori nella line-up semipermanente Astra Professional.

Luminosità sarà la parola chiave della prossima estate! Con ASTRA siamo pronti a mostrare il nostro scintillio interiore.