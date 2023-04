Con Sì Sposa il momento più magico

NEWS

Redazione | 14 Aprile 2023

Sì SposaItalia Collezioni si prepara a tornare con la sua prossima attesissima edizione a Milano, punto di riferimento assoluto della moda, accompagnata da premesse più che positive.

Vetrina del settore bridal e, al contempo, hub creativo dalla vocazione internazionale, la manifestazione è sempre più un appuntamento irrinunciabile per i 200 brand che incontreranno in fiera le bridal boutique e i buyer provenienti da tutto il mondo, in particolare da Giappone, USA, Corea e Canada.

Riflettori puntati sugli accessori, che brilleranno in quest’edizione anche grazie a Precious Bride by Homi Fashion&Jewels, una nuova area dedicata alla presentazione delle collezioni di gioielli per il segmento bridal, con un ventaglio di proposte che vanno da uno stile classico a quello contemporaneo.

Protagonisti dell’imminente edizione gli esclusivi Fashion Show. Nella sala sfilate allestita ad hoc all’interno del padiglione si vedranno sfilare i migliori brand, in un’elegante scenografia.

E per la prima volta Sì Sposaitalia Collezioni offrirà alle future spose l’opportunità di vedere in anteprima le collezioni 2024, che sfileranno nei giorni di fiera e solitamente riservate agli operatori del settore.

Le sfilate e come partecipare

Saranno infatti quattro i brand che offriranno la possibilità a un numero limitatissimo di persone di vivere in esclusiva l’esperienza di assistere a una sfilata: MySecret Sposa, Chiara Boni White, Rara Avis e Musani Couture.

Per acquistare il biglietto e maggiori info: Sì Sposaitalia Collezioni 14-17 Aprile 2023, Allianz MiCo (fieramilano.it)