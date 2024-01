Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera il web ha accusato alcuni concorrenti di star cercando di allontanare Vittorio Menozzi da Beatrice Luzzi e portarlo dalla loro parte.

Il web in allerta per Vittorio Menozzi

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, nel corso della diretta, più concorrenti hanno fatto presente a Vittorio Menozzi di essere cambiato. Secondo Anita Olivieri, per esempio, è troppo condizionato da Beatrice Luzzi anche nelle opinioni. Tuttavia il modello ha negato fermamente di essere influenzato dall’amica, la quale gli ha solo dato emozioni positive.

Tuttavia, nel corso di uno stacco pubblicitario, alcuni gieffini lo hanno preso da parte e gli hanno fatto un discorsetto. Il web gli ha accusati di star tentando di allontanarlo dall’amica, ma non sembra che Vittorio sia molto convinto delle loro parole. Dal video qui sotto, infatti, notiamo Giuseppe, Anita e Letizia parlare con lui.

Anita non pensa che sia lucido, mentre Garibaldi afferma: “Ti ricordi cosa ti ho detto una volta io? Cadrai come sono caduto io mentalmente. Piano piano ti porta… Sei mai stato in quattro mesi così?“. La Olivieri continua a spalleggiare l’amico: “Vittorio, non sembri uno che sta bene. Dormi sempre. Non ti vuole bene. Noi siamo persone che ti vogliono bene“.

Giuseppe ha fatto notare che ha avuto le prime discussioni dopo quattro mesi, ovvero nel momento in cui ha cominciato a seguire i suggerimenti di Beatrice: “Guardaci, siamo qui per te“. Vittorio Menozzi però è ancora dubbioso: “Parliamone, io non credo sia così“. Anche in confessionale ha dichiarato di aver un bel rapporto con l’attrice e di non volerlo distruggere.

Diversi utenti hanno molto criticato il comportamento dei tre gieffini perché, appunto, li hanno accusati di volerlo allontanare dalla Luzzi con queste accuse, per loro, infondate. Vedremo che cosa dirà Vittorio a mente fredda dopo averci ragionato un po’ sopra.