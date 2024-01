Guendalina Tavassi, il padre in terapia intensiva: “Uno dei giorni più brutti della mia vita”

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Gennaio 2024

In queste ultime ore Guendalina Tavassi ha informato tutti i suoi fan di un intervento al quale si è dovuto sottoporre il padre con urgenza. Andiamo a leggere il post pubblicato sui social.

La preoccupazione di Guendalina Tavassi

Luciano, il padre di Edoardo e Guendalina Tavassi, nella giornata di ieri ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale. Qui è stato subito portato in sala operatoria e l’influencer ha informato i suoi fan sulle condizioni di salute del genitore. Non ha dato particolari dettagli al momento ma probabilmente lo farà in futuro.

Qui sotto possiamo vedere la foto di alcune rose che Guendalina ha pubblicato su Instagram insieme a un messaggio per tutti i suoi follower:

“Oggi doveva essere la giornata degli abbracci. E io ho rischiato di dare l’ultimo al mio papà. Uno dei giorni più brutti della mia vita dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso.

Scusatemi ma non riesco ancora a parlare. Però vi ringrazio e vi abbraccio da qui per tutto il vostro calore. Papà adesso è in terapia intensiva post operatoria. E grazie ai medici, veri Angeli sulla terra, è stato salvato stanotte”.

Il messaggio di Guendalina Tavassi sul padre

Anche il fratello di Guendalina Tavassi ha speso qualche parola sui social per parlare con i fan. Si è scusato di non aver fatto la Live che aveva promesso ma è stato chiamato poco prima per andare in ospedale dal padre. La dottoressa, stando al suo racconto, li aveva informati della gravità della situazione e hanno passato la notte in completa apprensione.

Per fortuna, però, il papà al momento sembra che si stia riprendendo in quanto l’operazione è stata un successo. Noi di Novella 2000 non possiamo che augurare una veloce convalescenza al signor Luciano e mandare un grande abbraccio a tutta la sua famiglia.