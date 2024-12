Dopo il 2023, anche il 2024 ha fatto strage di separazioni tra le coppie famose. Alcune sono state davvero sconvolgenti, arrivate dopo anni e anni di relazione. Altre probabilmente ce le aspettavamo e altre ancora sono durate talmente poco che non sapevamo nemmeno che stavano insieme. Vediamo quindi le separazioni più note dell’anno appena trascorso.

Coppie famose più note che si sono dette addio nel 2024

Tra nascite, amori che iniziano e gossip vari, a tenere banco nel 2024 sono state anche le coppie famose che si sono lasciate. E anche per questo anno appena trascorso sono state davvero tante. Alcuni personaggi ci hanno totalmente sorpreso, altri meno.

I più famosi sono stati sicuramente i Ferragnez, al centro del gossip per mesi e mesi (e lo sono ancora). Come non citare i coniugi Morata (che comunque sembrano andare d’accordo per i figli). E poi quelle nate a Uomini e donne o ad Amici. Vediamole quindi tutte.

Le coppie famose di Amici che si sono lasciate nel 2024

Il 2024 non ha portato molta fortuna alle coppie nate ad Amici e a tal proposito ne citiamo ben 4 (sperando che non ce ne sia sfuggita qualcuna). I primi sono stati Cricca e Isobel che venivano da alcuni tira e molla.

Sempre per la categoria “cantante e ballerina” abbiamo anche Niveo e Rita che si sono detti addio ad agosto. Inoltre non è durata nemmeno la storia tra Gianmarco e Megan, ballerini della 22^ edizione del talent. Infine durata pochissimo anche tra Ayle e Lucia (Amici 23) che ha visto lui tornare con la ex.