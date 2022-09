Cosmary Fasanelli è la nuova Velina di Striscia La Notizia

1 Nuova opportunità per Cosmary Fasanelli

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Cosmary Fasanelli ha concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo la ballerina è stata eliminata poco prima della partenza del Serale, tuttavia ciò nonostante ha avuto modo di dare ufficialmente il via alla sua carriera. Questa estate infatti Cosmary è entrata a far parte del corpo di ballo di Battiti Live, avendo modo di mettersi alla prova con una nuova esperienza. Ma non è finita qui. Pare infatti che per la Fasanelli stia per arrivare un’altra grande opportunità. Stando a quello che svela Giuseppe Candela per Dagospia, sembrerebbe che Cosmary sia stata scelta come nuova Velina di Striscia La Notizia. La prossima edizione del tg satirico debutterà su Canale 5 il prossimo 27 settembre con la conduzione di Luca Argentero e Alessandro Siani. Questo quanto si legge in merito:

“STRISCIA LA NOTIZIA PESCA ANCORA DA “AMICI DI MARIA DE FILIPPI”: LA BALLERINA COSMARY FASANELLI SARÀ LA NUOVA VELINA. IL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI DEBUTTERÀ IL 27 SETTEMBRE CON LA COPPIA ARGENTERO-SIANI”.

In queste settimane nel mentre come ben sappiamo Cosmary Fasanelli è finita anche al centro del gossip e del pettegolezzo. Dopo la fine di Amici 21 infatti la ballerina ha dato il via alla sua relazione con Alex Wyse, che tuttavia non è durata a lungo. Poche settimane dopo infatti i due si sono separati e proprio la Fasanelli con un lungo post ha annunciato la rottura dal cantante. Come se non bastasse in seguito Cosmary si è avvicinata a Nunzio Stancampiano, che di recente ha confermato la relazione.

Tuttavia nelle ultime ore è giunta che voce che tra i due potrebbe essere già tutto finito. Andiamo a rivedere cosa sta accadendo.