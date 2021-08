1 GF Vip e Isola dei Famosi, Cristina D’Avena nel cast?

Cristina D’Avena è una cantante, forse la più amata da grandi e piccini, che ha accompagnato le persone per varie generazioni. Sua, infatti, è stata la voce italiana delle sigle dei cartoni animati che hanno tenuto compagnia alla maggior parte di noi. Negli ultimi giorni l’artista ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, come riporta anche il sito Isa e Chia, nella quale parla di vari argomenti. Uno tra tutti, per esempio, la sua eventuale partecipazione a qualche reality. Lei ha risposto citando il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Ecco, quindi, le sue parole:

Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Tra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte. Ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso.

Scartata la possibilità di partecipare al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi, Cristina D’Avena ha rivelato di avere voglia di condurre un programma tutto suo e a spiegato cosa le piacerebbe fare in occasione dei suoi quarant’anni di carriera:

Mi piacerebbe farlo. Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la TV dal 1982. Quando ho iniziato e nasceva Mediaset, fino a oggi.

Questo sogno di realizzerà? Speriamo per Cristina D’Avena di sì! Nel corso della stessa intervista, poi, ha anche parlato di come si sente a venire considerata il sogno di molti uomini. Continuate a leggere per sapere la sua risposta…