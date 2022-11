NEWS

Andrea Sanna | 27 Novembre 2022

Suor Cristina verissimo

A Verissimo parla Cristina Scuccia dopo l’addio ai voti

Questo pomeriggio a Verissimo è tornata Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, dopo il suo addio ai voti come annunciato la scorsa settimana. La vincitrice di The Voice ha rivelato di stare bene e di essere molto emozionata per l’affetto ricevuto. Aveva paura di deludere qualcuno e chi aveva creduto in lei ed è rimasta sorpresa dalla bellissima reazione e per quanto di bello le è stato augurato. Non nasconde chiaramente un po’ di timore:

“Un po’ mi spaventa essere missionaria e qualcosa di più grande. Io sono una persona umana, ho doni come tutti e delle mie fragilità. Sì, dopo la nostra intervista mi sento libera. È come se mi fossi tolta un peso di dosso. In qualche modo avevo paura che qualcuno mi riconoscesse e dovessi dare spiegazioni. Non ero ancora pronta. Provando a lavorare con alcune persone qualcuno ha capito. A un certo punto poi mi sono ritrovata a dover accettare il mio passato e andare avanti”.

A seguire Cristina Scuccia ha detto di aver rivelato poi e avuto il coraggio di dire ai suoi nuovi amici di essere Suor Cristina e di essere stata ben accolta da tutti. Con loro ha iniziato a uscire o andare a ballare: “Erano cose nuove, non capivo cosa mi stesse succedendo. Non avevo ancora chiuso completamente il percorso, ma mi stavo mettendo alla prova nella vita reale, affittando una casa. Io non ero abituata a questo”.

Nel corso della precedente intervista in tanti si sono complimentati anche per il cambiamento fatto da Cristina. Lei ha rivelato di avere una bassa autostima e tutto questo l’ha emozionata. Lei pensa di avere una bellezza interiore e di aver tolto l’abito per la prima volta in un periodo della sua vita privata:

“È stato un momento molto delicato perché raggiungevo mio padre che non stava benissimo. E la prima cosa che ricordo, tanto che la madre mi ha detto se stessi realmente uscendo in jeans, sono km di strada per raggiungere la Sicilia. Mandavo messaggi a chiunque di emoticon di farfalle. Stavo sbocciando, ma non ho goduto a pieno del momento perché mio papà non stava bene. Tanto che ho ricevuto poi un’altra chiamata che mi chiedevano di raggiungere la Sicilia, viste le condizioni. Non c’era molto tempo per papà. Avevo sentimenti difficili da gestire. Era come se percorrendo questa strada mi scrollassi di dosso tante cose”.

