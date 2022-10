1 La rivelazione di Damiano David

È un periodo d’oro per Damiano David e i Maneskin. Come sappiamo infatti da quasi due anni per la band romana si sono spalancate le porte del mondo intero, e nel giro di pochi mesi gli ex volti di X Factor hanno raggiunto un successo inaspettato. Attualmente come sappiamo il gruppo sta tenendo un World Tour che ha registrato già il tutto esaurito. Ma non solo. Poche ore fa infatti i Maneskin hanno annunciato che la prossima estate conquisteranno per la prima volta due degli stadi italiani più importanti: il San Siro di Milano e l’Olimpico di Roma, dopo il sold out con lo show evento al Circo Massimo. Contemporaneamente è uscito anche il nuovo singolo della band, The Lonelist, che sta già scalando le classifiche.

Proprio domenica sera, prima dell’annuncio dei due concerti negli stadi, Damiano David e i suoi compagni sono stati ospiti a Che Tempo Che Fa, dove hanno presentato il brano. Ma non solo. Nel corso dell’intervista il cantante ha anche fatto una rivelazione inedita, che non è passata inosservata. Damiano ha infatti rivelato di avere una malformazione congenita alle corde vocali, che tuttavia non gli ha impedito di sfondare nel mondo della musica. Queste le dichiarazioni di David:

“Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così, perché ci passa aria in mezzo”.

Nel mentre in questi giorni Damiano David ha anche svelato un retroscena legato al video del nuovo singolo dei Maneskin. Il cantante ha infatti raccontato di aver temuto di morire sul set. Rivediamo le sue dichiarazioni.