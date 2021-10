1 Il tatuaggio si Damiano David sul lato B

Non è la prima volta che parliamo di un tatuaggio di Damiano David dei Maneskin. Come mostrato in un precedente video, infatti, abbiamo visto il leader della band italiana mentre incideva sulla sua pancia il titolo del nuovo singolo, ovvero “Mamma mia“. Nelle ultime ore, invece, sul profilo del gruppo è stata postata una gallery di fotografie su Instagram. E tra queste ne vediamo una che ha colpito molto l’attenzione dei fan.

Non stiamo parlando delle classiche foto in cui vediamo i componenti insieme, ma di una in cui il leader è da solo e di spalle. Niente di strano se non fosse che gli possiamo chiaramente vedere il lato B, in quanto ha spostato le mutande per mostrare le natiche scoperte. Su una di queste, inoltre, notiamo un tatuaggio in cui c’è scritto: “Kiss This“, in italiano “Bacia questo“. Qui sotto, quindi, l’immagine di cui stiamo parlando con il cantante girato e con il viso sorridente.

Il tatuaggio di Damiano David

Ovviamente si tratta di una mossa pubblicitaria per, appunto, pubblicizzare l’uscita del nuovo singolo Mamma mia. Vediamo, infatti, comparire più volte il titolo della canzone nelle immagine. Sulla Torre Eiffel e sul collare di un cagnolino. In un video, invece, qualcuno appiccicare sulla faccia di Thomas un adesivo con la scritta “Out Now“. Abbiamo, quindi, finalmente avuto l’opportunità di sentire per intero il brano del quale Damiano David ci aveva fatto ascoltare un breve estratto in precedenza.

Il pezzo in questione conteneva una frecciatina verso il popolo francese. Se non vi ricordate di cosa stiamo parlando vi rinfreschiamo la memoria. Continuate a leggere per scoprire ciò che è successo…