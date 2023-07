Damiano David sputa sul pubblico durante il concerto: scatta la polemica sul web (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Luglio 2023

Il gesto di Damiano David al concerto dei Maneskin fa indignare

Il 20 e il 21 luglio a Roma, allo Stadio Olimpico, si è tenuto il concerto dei Maneskin. Stadio pieno e la band rock che ha infiammato con la loro performance live. Per il gruppo fondato da Victoria e che vede come voce Damiano David si tratta di un successo dopo l’altro. Ma spesso quello che accade fa anche molto discutere.

Nell’era social, infatti, tutto ciò che succede ai concerti viene ripreso e difficilmente qualcosa passa inosservato. Così è stato anche per il concerto dei Maneskin nella prima data (quella del 20 luglio) in cui un gesto di Damiano fatto verso il pubblico non è proprio piaciuto ad alcuni dei presenti e a chi ha visto tutto nei video che stanno girando sul web.

Come si vede nel video qui sopra, Damiano David provoca i suoi fan toccandosi le parti intime. Poi sputa dell’acqua che aveva in bocca verso il pubblico sotto al palco. Il gesto dello sputo è un chiaro riferimento (decisamente volgare per molti) alle parti intime maschili. Il video continua con lui che, dando le spalle alla persona che riprende, sputa ancora acqua dalla bocca ma questa volta in alto.

Come detto, quanto successo ha davvero indignato il web che si è completamente diviso tra chi è contro e chi invece continua a sostenere Damiano e compagni. Ci sono coloro che non ci fanno molto caso e lo considerano puro spettacolo considerando anche la tipologia della band. Altri invece proprio non tollerano questi gesti, più che altro lo sputo dell’acqua è considerato poco igienico e sta suscitando anche dello schifo tra vari utenti. Ci sono anche quelle persone che, da fan dei Maneskin, dopo alcuni video come questo hanno cambiato un po’ idea sulla band e non l’apprezzano più come prima.