Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

La squalifica di Edoardo Donnamaria

Nella lunga intervista rilasciata a SondsBlog e a TV Blog, Edoardo Donnamaria ha affrontato diversi temi. Oltre a raccontare il suo nuovo singolo, Piccolo Sole (dedicato ancora una volta alla sua ex Antonella Fiordelisi), c’è stato modo di parlare anche di Grande Fratello Vip e del suo percorso nel programma.

L’esperienza di Edoardo Donnamaria all’interno del reality show non ha avuto una conclusione felice, data la squalifica inflitta. Un episodio che tanto ha attirato l’attenzione del web e fatto discutere nel corso di quelle settimane.

A distanza di tempo Edoardo Donnamaria è tornato a parlare dell’accaduto a TV Blog, spiegando quali sarebbero state le ragioni reali dietro la sua espulsione dal programma. Su questa vicenda se ne sono dette tante e ora Donnamaria ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Edoardo Donnamaria ha da prima fatto presente di non avere nulla a che fare con il mondo trash, considerando poi anche le precedenti edizioni del Grande Fratello. Il suo problema è stato solo uno: dire troppe parolacce. Questa pare sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando così al suo allontanamento dalla trasmissione.

A riguardo però Edoardo Donnamaria ha dato una motivazione: “Il mio problema è che amo le parolacce. È una passione tramandata da mio nonno. Dico troppe parolacce. E sono stato cacciato dal Grande Fratello per questo, non per altro. Non sono trash, sono stato volgare, sì, ma non me ne vergogno”.

Insomma con il senno di poi Edoardo Donnamaria non sembra essere pentito, ma consapevole piuttosto di quanto successo nella Casa del Grande Fratello Vip. Al contempo crede che per quanto sia grato al programma non lo rifarebbe, proprio perché si sente lontano da questo mondo in cui ogni notizia fa gossip.

Piuttosto Edoardo Donnamaria preferirebbe trasmissioni come Pechino Express o L’Isola dei Famosi, diverse e più nelle sue corde. Lo vedremo qui in futuro?