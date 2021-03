Damiano David e Victoria dei Maneskin hanno avuto una storia? La verità

1 Damiano David ha avuto una storia con Victoria?

Sono passati alcuni giorni da quando i Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021, con la loro Zitti e Buoni, che ha conquistato il cuore del pubblico. La band così nelle ultime ore è finita al centro dell’attenzione mediatica e in particolare Damiano David, cantante e leader del gruppo, sta facendo impazzire il web. Gli utenti hanno già eletto l’artista come un vero sex symbol, e la sua popolarità è salita alle stelle. Tuttavia in molti si chiedono se il frontman dei Maneskin sia fidanzato e se abbia una compagna al suo fianco. L’informazione però sembrerebbe essere del tutto riservata, nonostante in molti credano che Damiano abbia avuto una storia con Victoria De Angelis, bassista della band. In più di un’occasione i due hanno categoricamente smentito le dicerie, e qualche mese fa, nel corso di un’intervista a Le Iene, David è tornato sulla questione, affermando:

“Se ho mai avuto una storia con Victoria? Se vi piace credere di sì ve lo lascio credere. Tante volte ci hanno scambiati per fidanzati”.

A parlare della presunta storia con Damiano David, è stata anche Victoria De Angelis, che ha aggiunto:

“Se ho avuto un flirt con Damiano? Chissà”.

Sembrerebbe dunque che Damiano David e Victoria De Angelis non abbiano ma avuto una storia e che siano semplicemente amici. Nel corso dell’intervista a Le Iene però i due membri dei Maneskin hanno anche parlato delle avance ricevute da persone dello stesso sesso e proprio Victoria ha ammesso di aver avuto un flirt con una ragazza. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni e quelle di Damiano.