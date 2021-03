1 Il gossip su Daniela Martani

A poche ore dal termine della quinta puntata de L’Isola dei Famosi, Dagospia ha rilasciato un gossip in merito alla partecipazione di Daniela Martani nel reality show di Canale 5. Come personaggio la naufraga ha sempre provocato molte polemica per via dei suoi ideali.

Alcuni fan della trasmissione, infatti, nel vedere Daniela Martani nell’elenco dei concorrenti dell’Isola dei Famosi non hanno reagito positivamente sui social. Gli addetti ai lavori, però, sono andati dritti per la propria strada e hanno confermato Daniela Martani tra i partecipanti, puntando forte su di lei.

Si tratta infatti di un personaggio in grado di creare dinamiche e provocare discussioni, linfa per un programma come l’Isola. Adesso, a distanza di due settimane dall’inizio della trasmissione, Dagospia ha riportato un nuovo chiacchiericcio. Il fatto è legato alla conduttrice Ilary Blasi, la quale non avrebbe apprezzato troppo la mossa degli autori di arruolare Daniela Martani nel cast:

“La presenza di Daniela Martani all’Isola dei Famosi ha suscitato parecchie polemiche, una partecipazione ritenuta inopportuna per le sue uscite a dir poco infelici sul Covid” – si legge sul sito d’informazione – “A Cologno Monzese gira voce che anche Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia per Daniela Martani nel cast del reality, proprio la Blasi a ottobre scorso ha perso suo suocero Enzo, papà di Francesco Totti, per il Covid”.

Si tratta quindi di uno scoop lanciato dagli amici di Dagospia che riguarda Daniela Martani. Non vi è alcuna certezza in merito a questa indiscrezione e per tale ragione ci teniamo ad utilizzare tutti i condizionali del caso. Se Ilary Blasi volesse rilasciare una rettifica e smentita, o volesse in qualche modo dire il suo punto di vista, noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione.

