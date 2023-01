Daniele Dal Moro, il padre lo difende e mette like ad un tweet contro Oriana

NEWS

Debora Parigi | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il like su Twitter del padre di Daniele Dal Moro e va contro Oriana

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 abbiamo visto il padre di Daniele Dal Moro entrare nella Casa per fare una sorpresa al figlio. Il signore, che si chiama Gianni Dal Moro, fa parte della politica italiana ed è anche molto conosciuto essendo deputato del PD. Persona molto seria, non segue solo le dinamiche della vita pubblica.

Avendo il figlio dentro la Casa del GF, si trova anche a seguire il famoso reality di Canale 5. E quindi si schiera a favore di Daniele, anche se lo ha sempre fatto con estremo rispetto altrui senza esporsi più di tanto. E lo dimostra l’ultimo like che lui ha messo su Twitter al tweet di un utente. Lo hanno notato appunto alcuni utenti andando a vedere il suo profilo Twitter.

In pratica una persona sul social network ha voluto far notare la differenza di comportamento tra Nikita e Oriana nei confronti di Daniele Dal Moro quando parla. Questo utente ha scritto: “La differenza tra Oriana e Nikita quando parlano con Daniele: la prima non ascolta e si guarda le unghie, la seconda ascolta e si interessa. O lo vedo solo io? Non credo. E credo anche si noti la differenza di come sta lui. E non ditemi di no”.

Questo messaggio è stato retweettato da un’altra persona scrivendo: “E Daniele vede e sa che è così”. Proprio a questo tweet il padre del vippone ha messo un like. Si è quindi trovato d’accordo su quanto ha notato il pubblico nei rapporti che l’ex tronista di Uomini e donne ha all’interno del reality.

Ovviamente questo like non è certo un attacco nei confronti di Oriana. Ma si tratta soprattutto di un supporto verso il figlio come giusto che sia da parte di un padre.