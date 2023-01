NEWS

La richiesta dei genitori di Nikita e Antonella al GF Vip

Dopo quanto visto nel corso delle ultime settimane a intervenire sono stati i genitori delle due concorrenti del GF Vip 7. Secondo loro, infatti, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sarebbero vittime di bullismo. Il papà di quest’ultima, per esempio, ha pubblicato una storia in cui mostra l’esatto significato del termine secondo il vocabolario. Ha quindi aggiunto: “Per il Grande Fratello si concretizza solo quando apri la porta rossa“, come a fare riferimento al caso di Marco Bellavia.

Ma a parlare sono anche i genitori di Nikita Pelizon, soprattutto dopo l’intervento della mamma di Luca Onestini in puntata. A loro non sono andate giù delle frasi che coinvolgevano anche Antonino Spinalbese: “La Signora Carla, in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: ‘Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo’“. Stando a quanto dicono il padre e la madre della Pelizon, si tratta di offese a tutte le donne. Hanno inoltre apprezzato l’intervento di Sonia.

La madre di Nikita, successivamente, ha anche contestato delle offese che la mamma di Onestini avrebbe lanciato alla figlia durante la diretta del GF Vip 7. Ha trovato sbagliato anche imitare il modo di parlare della Pelizon, come riporta anche il sito Biccy: “Oltre a ciò, come visto fare precedentemente da Luca, si è permessa più volte di umiliare Nikita, prendendola in giro per il suo modo di parlare, imitandola e scimmiottandola, allo scopo di ferirla e sminuirla“.

Viene, perciò, chiesto che vengano presi dei provvedimenti. Vedremo che cosa accadrà. Il web, come sempre accade in queste situazioni, si è diviso. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.