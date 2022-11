GF Vip, Daniele Dal Moro ha intenzione di “vendicarsi” con Oriana (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

GF Vip 7

Il contratto del GF Vip: parlano Daniele Dal Moro e Micol Incorvaia

Al GF Vip è emerso qualche dettaglio circa il contratto dei vipponi. A parlarne Edoardo Tavassi in chiacchiera con Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro. Stavolta però il fratello di Guendalina Tavassi, dopo aver già infranto il regolamento, è parso decisamente più timoroso nell’esporsi, ma qualcosa è comunque spuntato fuori.

Così come capitato per le ultime edizioni, anche quest’anno i concorrenti del GF Vip hanno una data prestabilita in cui dovranno scegliere se continuare o stoppare la propria avventura nel programma. Sebbene non ci siano video in cui Edoardo Tavassi e company parlano di questo, Biccy ha comunque estrapolato degli stralci di conversazione. Il primo a fare riferimento a questo è stato Daniele Dal Moro. Curioso di scoprire qualcosa in più, il gieffino ha domandato:

“Edo te lo ricordi bene il tuo contratto? Aspetta, non voglio sapere nello specifico del tuo contratto. Guarda che si può parlare di questo. Voglio solo sapere una cosa. Siccome c’è una data in cui si può scegliere se restare. Ma questo vale anche per voi arrivati adesso?”

Edoardo Tavassi, ricordando forse quanto accaduto nelle ore precedenti, è parso molto intimorito nell’esporsi. A Daniele Dal Moro ha così risposto: “Non si può parlare di questa roba. No Dani non si può! Mi hanno appena rimproverato per un’altra cosa di prima. Io non credo di avere questa data di cui parli. No non credo non me la ricordo“. Micol Incorvaia, però, senza pensarci troppo ha smentito Edoardo: “Ma sì invece che c’è la data dai ricorda. Il contratto è fino a un tot, anche per noi“.

Sebbene non ci siano dei video al momento, abbiamo comunque trovato dei tweet di alcuni utenti, che hanno commentato in diretta l’episodio…

Edoardo Tavassi che prima si mette a spillare i preferiti del pubblico, facendosi chiamare in confessionale e dopo un po' si mette a parlare insieme a Micol, Giaele e Daniele di quanto duri il loro contratto, facendosi censurare.



AIUTO #gfvip pic.twitter.com/Y5ftLXVuc0 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 18, 2022

ma Edoardo Tavassi che prima si mette a spillare i preferiti del pubblico, facendosi chiamare in confessionale e dopo si mette a parlare insieme a Micol, Giaele e Daniele di quanto duri il loro contratto, facendosi censurare nuovamente 🍿🍿#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/kBdC17Vugm — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) November 18, 2022

Non si tratta chiaramente di una novità, dato che come dicevamo anche nelle due edizioni precedenti è successo lo stesso. Arrivati a dicembre i concorrenti hanno dovuto scegliere se proseguire o tornare a casa. Edoardo Tavassi, però, a differenza di Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro ha preferito deviare il discorso.