Chi è Daniele Dal Moro? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Ecco cosa sappiamo su Daniele Dal Moro, concorrente del Grande Fratello Vip 7, dall’età, all’altezza, alla biografia, alla vita privata, alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Nome e Cognome: Daniele Dal Moro

Data di nascita: 4 luglio 1990

Luogo di Nascita: Verona

Età: 32 anni

Altezza: 177 cm

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: imprenditore e modello

Fidanzata: Daniele è single

Figli: Daniele non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @daniele_dal_moro

Sappiamo che suo padre è il politico Gianni Dal Moro, mentre la madre è un’imprenditrice. Daniele ha anche una sorella minore, alla quale è molto legato. L’ex tronista ha una passione per i videogame e per lo sport.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

In molti si chiedono se Daniele Dal Moro abbia una fidanzata.

A oggi sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne sia single. Il web si chiede anche se Dal Moro abbia un figlio, ma la risposta è no.

In passato come sappiamo ha avuto una storia con Martina Nasoni. Vediamo cosa è accaduto.

All’interno della casa del GF 16, Daniele Dal Moro ha fatto la conoscenza di Martina, che fin dal primo momento si è mostrata interessata a lui. Durante la durata del reality i due si sono avvicinati molto e proprio la gieffina ha fatto più volte intendere di provare un sentimento. Daniele dal suo canto ha sempre cercato di frenare, non ricambiando a pieno Martina.

Dopo la fine del reality tuttavia i due hanno provato a frequentarsi per diversi mesi, quando a un tratto è arrivata la rottura definitiva. Proprio la Nasoni così, nel corso di un’intervista, ha svelato di essere rimasta col cuore spezzato, essendo innamorata di Daniele. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Si è comportato da vigliacco, e mi ha spezzato il cuore. Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa. E sono una stupida, perché gli ho dato tutta me stessa. Nella casa del Grande Fratello, quando cercavo un abbraccio o un bacio da lui, Daniele mi fermava. E diceva che non voleva “dare spettacolo” in televisione. Quando siamo usciti dal reality ero contenta, perché pensavo: “Finalmente si lascerà andare…”. Stavo bene con lui, ma abbiamo due caratteri forti: litigavamo tanto, e spesso. Però poi io ero sempre pronta ad abbozzare, a fare sacrifici. Ero anche pronta a lasciare la mia Terni per andare a vivere con lui a Verona, un domani… Ma guai a fare progetti per costruire un futuro”.