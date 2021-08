1 Davide Donadei si allontana dai social

Davide Donadei ha deciso di prendersi una piccola pausa dai social. Lo ha rivelato la fidanzata Chiara Rabbi sul profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne. Lui a quanto pare non si sentiva troppo bene per farlo e lei ha preso il suo posto. Nella foto qui sotto, quindi, possiamo leggere il lungo messaggio con annessa motivazione di tale scelta:

Ciao ragazzi sono Chiara. Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social. La verità è che un pochino siamo tanto stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e un pochino ha bisogno di riprendersi fisicamente dato che ultimamente non è stato molto bene ha bisogno di riprendersi in serenità. Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena riuscirà.

Il messaggio di Davide Donadei

Al momento, quindi, non sappiamo cosa sia successo a Davide Donadei per farlo allontanare in questo modo dal mondo social. Il sito Blogtivvu, però, porta all’attenzione una possibile ragione. Il ragazzo in passato, infatti, aveva rivelato di avere dei problemi di salute legati all’insulina. Queste le sue parole:

Ho un problema dovuto all’insulina. Ho un valore un po’ alto e dunque posso mangiare solo alimenti con basso indice glicemico, il che rende tutto un po’ più complicato, perché riso, pasta e tutti i tipi di dolci già non li tocco da un po’ di tempo, e questo mi sta facendo andare in difficoltà.

Se davvero fosse questa la ragione speriamo che Davide Donadei trovi un equilibrio al più presto. In ogni caso gli auguriamo di tornare dai suoi fan nel più breve tempo possibile. Per fortuna avrà Chiara Rabbi al suo fianco e pare che il loro rapporto proceda a gonfie vele.