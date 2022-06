1 La foto intima di Frattesi

In queste ore Davide Frattesi è finito sotto ai riflettori e non per il calciomercato, di cui poi vi parleremo in seguito. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, infatti, ha fatto parlare di sé a causa di una foto intima finita sui social. Di cosa si tratta? Sul suo account ufficiale, tra le storie, è stata pubblicata una foto che mostra il calciatore completamente nudo. Lo scatto in questione, che potete vedere qui sotto, è rimasto online per pochissimi secondi. Sebbene il contenuto sia stato rimosso subito, l’immagine è comunque finita sul web e non si parla d’altro che del giovane giocatore.

La storia Instagram, poi rimossa, da Davide Frattesi

Come dicevamo l’immagine nonostante sia stata cancellata immediatamente, è comunque stata oggetto di critica. Davide Frattesi è stato molto chiacchierato e resosi conto del clamore mediatico scatenato dalla foto, ha deciso di intervenire. Il giocatore ha fatto sapere su Instagram che in realtà è stato vittima di hackeraggio. Ecco le sue parole a riguardo: “Ragazzi scusate, ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto… mi dispiace!”.

Storia Instagram – Davide Frattesi

Stando quindi alle parole di Davide Frattesi qualcuno si sarebbe preso gioco di lui e per dispetto avrebbe pubblicato una sua foto Instagram sui social. Di conseguenza ha pensato bene di cancellarla subito e spiegare cosa fosse successo. Nonostante le sue parole però, l’ironia del web non è mancata e in tanti hanno fatto battutine a riguardo.

Messo da parte questo ‘scandalo’ fotografico, Davide Frattesi sembra essere l’oggetto del desiderio della Roma, che vorrebbe il calciatore nella capitale al più presto.