1 La madre di Dayane manda un messaggio alla figlia e racconta la sua verità. Ecco le sue parole

Nel corso della puntata dell’11 gennaio 2021 del GF Vip Dayane Mello ha ricevuto un messaggio video da parte della madre. Le due erano ben 13 anni che non si vedevano e non si sentivano. La concorrente ha parlato in passato di colei che l’ha messa al mondo e non ha usato parole molto belle. Ha raccontato, inoltre, che la donna lavorava come prostituta, cosa che le hanno riportato altre persone quando era più giovane. La signora, però, è venuta a sapere di quanto affermato e ha voluto chiarire la situazione.

Qui di seguito, quindi possiamo vedere il video in cui la mamma parla con la figlia. Ecco cosa ha detto circa la storia della sua vita. Un passato difficile e non facile da raccontare:

Buonasera, sono la madre di Dayane Mello. Sono rimasta incinta di Juliano a 18 anni. Ho vissuto con lui, il padre di Juliano. Ho affrontato molte difficoltà. Non avevo da mangiare e lui non mi ha mai aiutata. Dopo aver avuto Juliano sono rimasta incinta di Dayane. E dopo sono andata a vivere a Joinville senza conoscere nessuno. Lì ho vissuto con mio zio e ho incontrato una persona che mi ha aiutato molto. E con lui ho avuto altri tre figli.

La madre di Dayane Mello, poi, ha continuato il suo discorso parlando di come quest’uomo l’ha aiutata. Ha dichiarato di aver affrontato tantissime difficoltà nel suo percorso di vita, ma di non aver mai fatto la prostituta. Ecco il discorso riportato:

Ho avuto delle difficoltà con i figli nella vita? Sì. Ma non sono mai stata una prostituta in vita mia. Non lo sono stata mai. Quando Dayane era ancora piccola, una bambina di 7 anni, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile. Insomma, ho avuto tante difficoltà, ma non a tal punto di essere una prostituta. Il loro padre non mi ha mai aiutata in nessun modo. Quindi sono molto triste e addolorata per tutto questo.

Per ultimo, poi, la madre ha chiesto a Dayane Mello quanto segue. Le ha chiesto di lasciarle vivere una vita serena dopo tutta la sofferenza passata:

Io ho sofferto per tirarti su fino all’età di 7 anni. Quindi tua mamma ti chiede: figlia, lascia tua madre tranquilla. Vivi la tua vita. Figlia, io ti amo e tua madre ti chiede, per l’amore di Dio, di smetterla di dire queste cose. Bacio, figlia. Ti amo e che Dio ti protegga.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere e non scordate di seguirci per tante altre news sul Grande Fratello Vip.