1 Neymar sostiene Dayane Mello

Che il Grande Fratello come programma televisivo sia un programma seguitissimo a livello mondiale, ormai non è più una novità! A dimostrarlo lo è l’impatto che ha avuto la brasiliana Dayane Mello nel nostro reality e quanto sia amata non solo in patria, ma anche in altri Paesi del mondo, esattamente come gli altri vipponi. Tra i sostenitori della modella, però, sembrano esserci anche volti noti e tra questi spunta il nome persino di Neymar.

L’attaccante del Paris Saint Germain si è imbattuto in un post su Instagram pubblicato da Hugo Gloss in cui è spiegato come il gesto dei brasiliani di aiutare Dayane Mello a raggiungere la finale del GF Vip non sia stato visto di buon occhio dagli italiani, i quali ora si stanno vendicando. In che modo? Secondo la pagina citata sembrerebbe che i fan nostrani abbiano pensato bene di ricambiare la stessa con la stessa moneta a seguito dell’avvio del Big Brother Brasil 2021, andando a votare contro Gil do Vigor, uno dei concorrenti, per puntare invece su Karol Conká.

Non abbiamo assoluta certezza di tali insinuazioni, ma questo è ciò che emerge al momento. I telespettatori carioca pare non abbiano gradito questa scelta da parte degli italiani e da qui parte appunto il post di Hugo Gloss.

A rispondere al messaggio, ci ha pensato, a sorpresa, Neymar! Il fantasista brasiliano ha risposto simpaticamente al post e ha voluto dire la sua, lasciando intendere dunque che concorda con quanto scritto nel profilo in questione, ma che sostiene anche Dayane Mello. Tradotto in italiano, l’asso dei verdeoro ha detto che gli italiani vogliono la guerra (in tono ironico ovviamente) e quindi “si divertirà e ordinerà una pizza di pollo con catupiry che in Italia non hanno”.

Un modo come un altro, quello di Neymar, per stemperare il clima di tensione creatosi sui social a seguito di questo episodio. Il calciatore comunque pare sostenere Dayane Mello, la quale sarà ben felice di sapere di avere un fan in più e di questo calibro, soprattutto!