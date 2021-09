Deddy ha raccontato in un'intervista cosa gli ha insegnato Maria De Filippi ad Amici e se è single oppure no

Dopo il grande successo ottenuto grazie alla sua partecipazione ad Amici, Deddy ha deciso di raccontarsi all’interno di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, come riporta anche il sito Gossip e TV. Originario di Torino, Dennis Rizzi, lavorava come barbiere e poi il talent gli ha cambiato la vita. Ha rivelato, però, di non essersi montato la testa:

Tanta gente ora mi vuole bene, mi vede come un idolo ed è facile per un ragazzino di 18 anni perdere la testa. Questa collana mi ricorda i sacrifici che ho fatto, che ha fatto la mia famiglia, quello che facevo prima. Adesso sono un cantante, ma rimango un ragazzino che lavorava come barbiere.

Il suo album “Il cielo contromano su Giove” uscirà l’8 ottobre 2021 e il suo successo lo deve tutto a Maria De Filippi e ai consigli, ma anche caz*****ni che gli ha dato la conduttrice. La rivista, infatti, ha domandato a Deddy qual è secondo lui l’insegnamento più prezioso che gli ha impartito. Lui ha risposto:

La costanza. Di questo non le sarò mai abbastanza grato. I ‘caz…toni’ che mi ha fatto durante il programma, mi sono serviti enormemente. Mi ha dimostrato con i fatti che è proprio la costanza il fattore più importante di tutti per raggiungere i propri obiettivi e crescere.

Ma non finisce qui. In molti, infatti, si chiedono anche quale sia la situazione sentimentale di Deddy. Lui ha intrapreso una relazione con Rosa Di Grazia all’interno della scuola di Amici. Poco dopo la loro uscita, però, hanno annunciato la loro separazione. In molti hanno ipotizzato, più volte, un ritorno di fiamma. Adesso, però, a sollevare ogni dubbio ci ha pensato proprio il cantate. Quando gli è stato chiesto se il suo cuore batte per qualcuno, lui ha dichiarato: “No, è libero e vola con me”. Continua…

1 Il cantante non va a vivere con Akaseven Sappiamo che Deddy e Akaseven sono amici e si stava parlando di una loro convivenza insieme. Ad annunciarlo loro due nel corso di una diretta Instagram. A frenare l’entusiasmo dei fan, purtroppo, il cantante di Loca. Proprio lui, infatti, ha rivelato che quanto programmato non accadrà più e ha spiegato i motivi: Me lo state chiedendo in tanti. Non andrò più a vivere con Deddy perché abbiamo due percorsi differenti, e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso, visto che non ho casa discografica lì, non ho famiglia e non ho la produzione. Milano e Mantova sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze. Deddy quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina. Nonostante questo, però, i due cantanti continuano a essere amici e probabilmente lo saranno ancora per lungo tempo. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.