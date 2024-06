Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Giugno 2024

Grande Fratello

In queste ore Federico Massaro ha pubblicato un video in cui, senza fare nomi, sembra lanciare delle frecciatine a Sergio D’Ottavi. O per lo meno questo è il pensiero del popolo del web. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

La frecciata di Federico Massaro

Nelle ore scorse Sergio D’Ottavi ha parlato della sua rottura con Greta Rossetti e ha fatto riferimento a un presunto tradimento da parte della compagna. L’ex gieffina è intervenuta per smentire queste voci e a distanza di poche ore è apparso anche Federico Massaro dopo un periodo di assenza dai social.

Potrebbe trattarsi solo di una coincidenza e non avere nulla a che fare con la fine della loro relazione, ma il tempismo ha fatto credere a molti utenti del web che Federico abbia lanciato delle frecciatine a Sergio:

“Ciao ragazzi, penso sia chiaro perché io mi sia voluto prendere questo periodo. Volevo stare ben lontano da gente seria, sincera e veri gentlemen… Ho dato il giusto peso alle cose e alle persone vere nella mia vita.

Non mi andava di perdere tempo perché c’è una cosa bellissima chiamata karma nella vita e non importa quello che la gente pensa di te, il tempo dà sempre delle risposte giuste. Sono vivo, sto bene e tutto verrà fuori”.

In un secondo video Federico Massaro continua il suo discorso sperando che “persone a cui voglio veramente bene” possano trovare loro stesse e “qualcuno che vuole loro veramente bene“. Alla fine conclude affermando di non volerne parlare troppo: “Spero che alcuni di voi si ricredano un pochino“.

In molti sono fermamente convinti siano tutti attacchi rivolti a Sergio, in quanto sostengono che Federico abbia preso le difese di Greta. Se sia davvero questo il caso non possiamo saperlo ma vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.