1 Diletta Leotta e la foto con Can Yaman

Si fa sempre più concreta la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Prima era stato l’attore turco a postare sul suo profilo Instagram una foto insieme alla conduttrice. I due si trovavano insieme al poligono e la didascalia scelta riportava: “Coppia pericolosa”.

Oggi è lei a dare conferma di questa relazione con una foto molto più romantica che riporta alle favole e alla purezza. Infatti, lo scatto postato sul suo profilo Instagram vede Diletta e Can insieme ad una cavallo bianco e la dedascalia riporta: “C’era una volta”. Il tutto accompagnato da una stella e un cuoro bianco, simbolo di purezza.

I due si trovano insieme in un maneggio, a quanto pare lo stesso in cui l’attore sta imparando a cavalcare per il suo prossimo lavoro. Probabilmente la conduttrice di Dazn lo ha raggiunto per passare un po’ di tempo insieme e approfittarne anche per cavalcare. Infatti Diletta Leotta nelle sue storie di Instagram ha postato anche un video molto carino con il cavallo in foto.

Con questa foto e la didascalia che l’accompagna, Diletta Leotta sembra voler trasmettere a tutti i suoi seguaci (e non solo) la favola che sta vivendo, riportando la mente alla principessa e al principe sul cavallo bianco.

Ma vediamo dove vedremo presto entrambi secondo i loro prossimi impegni lavorativi…