Umberto Smaila (in odore di Grande Fratello) in una serata di musica e intrattenimento al Twiga di Forte dei Marmi: un pianobar che sa di Dolce Vita

Umberto Smaila al Twiga

Un’aria avvolgente, intima – come da vecchio club newyorkese -, quella che Umberto Smaila è riuscito a ricreare ieri notte al Twiga di Forte dei Marmi.

Nonostante la bufera che ha colpito la Liguria e la Toscana provocando ingenti danni anche al celebre club e stabilimento, lo storico membro de I Gatti di Vicolo Miracoli non si è tirato indietro, dando vita ad una serata dove la Musica con la M maiuscola è stata la vera protagonista.

Accompagnato da Roberta Bonanno, seconda classificata al talent Amici nel 2007 e seconda al programma Tale e Quale Show nel 2019, e dal polistrumentista Pino Di Pietro, Umberto Smaila ha infatti dato vita ad un live dinner show che ha intrattenuto i numerosi presenti, trascinati dal carisma del conduttore di Colpo Grosso.

Umberto Smaila sul palco del Twiga

Una serata unica

Da We Are The World a O Surdato ‘Namurato passando per Nel Blu Dipinto Di Blu e New York, New York di Sinatra. Sul palco sono andati in scena successi che hanno fatto cantare generazioni intere, e che hanno trovato perfetta cornice in una serata unica dove divertimento e spensieratezza hanno caratterizzato ogni momento.

Quello di Umberto Smaila è un modo di fare musica che trova la sua forza nel contatto col pubblico. Come un vecchio amico che non vedi da tempo Smaila riesce a farti sentire a casa, in un continuo gioco d’intesa con i presenti.

Battute, aneddoti, racconti a rievocare lo stile de La Dolce Vita, ricordandoci ancora una volta come la musica sia universale e come cantare e ballare insieme renda tutto più magico e più bello.

Nella foto: Umberto Smaila con Daniela Santanchè

Smaila non ha perso la sua verve ironica, il suo carisma e la sua volontà di divertire e divertirsi. E oggi, all’età di 72 anni, si dimostra ancora quel giovane ragazzo che per tanti anni ha animato il mondo della musica e della televisione italiana.

a cura di Victor Venturelli

