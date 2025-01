Molte volte escono indiscrezioni sul fatto che Mara Venier possa lasciare Domenica In. Ma al momento lei è sempre alla conduzione del programma domenicale. La Rai, però, sta pensando a un eventuale sostituto nel momento in cui lei sceglierà di non continuare. Ed ecco che ci sarebbe già un nome pronto.

Alberto Matano al posto di Mara Venier a Domenica In

Dopo tutti questi anni, è difficile pensare a un’altra persona alla conduzione di Domenica In al posto di Mara Venier. Più volte si è parlato che la conduttice potesse andare via dal programma, ma al momento è ancora lì ed è molto apprezzata dal pubblico.

Mara, di recente, ha raccontato che farà da pendolare tra Milano e Roma per poter stare più tempo con il marito che non sta benissimo riguardo la salute. Quindi preferisce vivere a Milano e viaggiare per andare a lavorare a Roma. Questo fa pensare che la conduttrice, dopo l’attuale stagione televisiva, possa decidere di lasciare e pensare alla vita privata.

Ecco che quindi, come riporta Fanpage.it, la Rai starebbe comunque pensando a un sostituto nell’eventualità dell’addio di Mara Venier a Domenica In. Occore un nome pronto ed ecco spuntare quello di Alberto Matano. “Una successione che sarebbe dolce, vista l’intesa tra Venier e Matano e, soprattutto, la familiarità tra il pubblico e l’ex mezzobusto del Tg1, conduttore de La Vita in Diretta da diverse stagioni e presenza fissa a Ballando con le Stelle da anni”, si legge sul sito di Fanpage.

E La Vita in Diretta? Se Alberto Matano dovesse traslocare verso Domenica In, ci sarebbe da trovare un sostituto per La Vita in Diretta, che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì prima de L’Eredità. Sempre su Fanpage si legge: “La dirigenza Rai starebbe lavorando anche a questo, con l’ipotesi di un cambio di conduzione del contenitore pomeridiano di Rai1, stabilmente leader di ascolti nella sua fascia. Un effetto a catena nel complesso mosaico di Rai1 che potrebbe portare a un’ulteriore svolta clamorosa riguardante un altro volto di punta della prima rete, a quanto pare destinato a cambiare fascia proprio per sostituire Alberto Matano a La Vita in Diretta”.

Attendiamo quindi ufficialità.