Ospite a Verissimo, l’ex volto di Temptation Island Jenny ha raccontato la fine della storia con Tony. E ha rivelato di essere stata lasciata proprio il giorno del funerale di suo padre. La storia ha sconvolto tutti e la stessa Silvia Toffanin ha commentato lanciando qualche frecciatina al dj.

Le rivelazione di Jenny sulla fine della storia con Tony dopo Temptation Island

Ricordiamo tutti Jenny e Tony a Temptation Island e anche che sono usciti insieme dal programma nonostante ci siano state situazioni davvero poco carine. E infatti, ospiti a Verissimo, lei aveva dichiarato che il fidanzato era in prova. Ma questa prova è finita male perché i due si sono lasciati alcuni mesi fa. E quello che è successo è davvero sconvolgente.

Ospite, questa volta da sola, a Verissimo, Jenny ha rivelato tutto a Silvia Toffanin su quanto è successo. Diciamo che la storia tra loro ha iniziato a scricchiolare ed è peggiorata nel momento più doloroso nella vita di lei e cioè la malattia del padre che è peggiorata, fino alla sua morte.

L’ex volto di Temptation Island ha detto che si sente in colpa per non essere stata presente nel momento della morte del padre. Il motivo di questa assenza è legato proprio a Tony. Infatti lei lo seguiva ovunque per lavoro, ma a quanto pare lui non arrivava nemmeno ad apprezzare questi gesti sapendo comunque la situazione famigliare di lei.

A questo punto Jenny ha aggiunto che l’ex fidanzato era quasi infastidito del fatto che lei si occupasse molto del padre. Il motivo pare fosse legato al fatto che lei e il padre erano stati a lungo separati. E poi le diceva che lo faceva per proteggerla dal dolore che provava ogni volta che vedeva il papà peggiorare nelle sue condizioni di salute.

Come se non bastasse, Tony non era nemmeno presente al funerale del suocero. Questo perché la coppia aveva avuto un bruttissimo litigio nei giorni precedenti. Ma non solo, dopo il funerale, lui le ha preparato gli scatoloni e le ha mandato un messaggio per avvertirla.

Il racconto ha lasciato tutti sbalorditi e la stessa Silvia Toffanin ha commentato subito: “E per fortuna che ti amava mi viene da dire. Nel momento più brutto della tua vita…”. Poi ha aggiunto: “Io non vglio giudicare, sarebbe interessante sentire anche il suo punto di vista. Però sto ascoltando te e onestamente…”. Quando poi l’intervista è finita e le due donne si sono salutate, la Toffanin ha detto alla sua ospite: “Forza Jenny, papà di proteggerà. Ti farà arrivare l’uomo giusto, spero per te. Prenditi cura di te adesso, mi raccomando. Non cascarci eh!”.