Qualche settimana fa Antonello Venditti aveva espresso il suo parere su Annalisa e Angelina Mango ricevendo diverse critiche. Oggi a rispondergli è anche Donatella Rettore.

La replica di Donatella Rettore ad Antonello Venditti

In queste ultime ore Donatella Rettore è intervenuta su un’intervista rilasciata da Antonello Venditti. Se ben ricordate alcune settimane fa il cantautore romano aveva rilasciato delle dichiarazioni su Annalisa e Angelina Mango che non erano particolarmente piaciute al pubblico. Per tale ragione aveva ricevuto alcune critiche dopo aver affermato che, per esempio, la Scarrone era stata obbligata dal mercato ad allontanarsi dalla vera se stessa:

Questi giovani sono bravi: io so fa’ quello che fanno loro, ma loro non sanno fa’ quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati.

Prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c’è qualcuno che decide il suono per tutti“.

LEGGI ANCHE: Siete pronti a tornare bambini? Laura Esquivel e Brenda Asnicar insieme sul palco dopo 15 anni da Il Mondo di Patty (VIDEO)

Di lì a poco Venditti aveva chiarito meglio la sua posizione ma nella giornata di ieri, tramite Il Fatto Quotidiano, Donatella Rettore ha detto la sua opinione in merito. Ha rivelato che Antonello “ce l’aveva e ce l’ha pure con me” per poi aggiungere che anche se fanno la storia della musica certi uomini “dovrebbero stare zitti“.

Secondo la nota cantante bisogna lasciare che queste due ragazze facciano la propria strada e dare tempo al tempo. Ha aggiunto di apprezzare molto la loro bravura perché si applicano e cercano di apprendere il più possibile dai colleghi:

“Solo il tempo dà ragione. Io sono ancora qui dopo 40 anni, ad esempio. Angelina Mango e Annalisa sono bravissimo, sono due ‘spugne’. Fanno bene a non mettere paletti intorno e ad aprirsi. Cantano benissimo. Il tempo darà ragione a loro”.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.