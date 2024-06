Il Mondo di Patty è una serie Disney che è entrata nel cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Ieri sera i fan della trasmissione hanno potuto assistere dal vivo alla reunion tra Laura Esquivel e Brenda Asnicar.

La reunion da Il Mondo di Patty

Correva l’anno 2008 quando su Disney Channel in Italia debuttava Il Mondo di Patty con protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar. La serie TV è andata in onda per due stagioni e ha ottenuto un grandissimo successo in tutto il globo. Tanto da farle ottenere diverse candidature a prestigiosi premi dell’America Latina e anche una candidatura agli Emmy.

Per un totale di 265 episodi (in Italia) la serie ha seguito le vicende di Patty, di Antonella e del loro gruppo di amici. La prima si reca a 13 anni con la madre Carmen a Buonos Aires e dopo una serie di eventi si trasferisce alla Pretty Land School of Arts dove fa la conoscenza della sua nemesi Antonella. Da questo punto in poi partono una serie di situazioni che sono state il pane quotidiano di milioni di ragazzini per diverso tempo.

Nel cuore dei bambini sono rimaste soprattutto le canzoni e ieri pomeriggio a Milano il pubblico ha potuto assistere a una reunion tra Laura Esquivel e Brenda Asnicar che, a distanza di 15 anni dalla fine de Il Mondo di Patty, hanno riproposto i brani più iconici. Qui sotto possiamo ascoltare alcuni estratti delle varie esibizioni, come per esempio la versione italiana della sigla e ‘Las Divinas‘ o ‘Amigos del Corazon‘.

La reunion è stata accolta con grandissimo entusiasmo da tutti i fan e in centinaia hanno cantato insieme a loro. Anche sul web gli utenti hanno scritto decine e decine di commenti di apprezzamento condividendo i video della giornata in cui possiamo vedere le due colleghe e amiche sul palco mentre cantano e ballano insieme.

Voi lo guardavate Il Mondo di Patty? Fatecelo sapere con un commento!