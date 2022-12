Le donne più sexy del 2022 secondo Novella2000.it

NEWS

Nicolò Figini | 26 Dicembre 2022

Novella2000.it, le donne più sexy del 2022

Così come per la lista degli uomini, dobbiamo tirare le somme anche per quanto riguarda l’elenco delle dieci donne più sexy del 2022.

Questa che abbiamo stilato noi di Novella2000.it non è una classifica e vi invitiamo a dirci la vostra.

Chi avreste aggiunto? Fatecelo sapere con un commento.

Iniziamo subito…

Miriam Leone

Donne sexy: Miriam Leone

Partiamo con Miriam Leone.

L’attrice, oltre che per le sue doti interpretative, è sempre stata ammirata per la sua bellezza.

Ecco perché nel 2008 ha vinto Miss Italia.

Continua…