“Sei stato un padre, un allenatore, ma soprattutto un grande amico per me”, con queste toccanti parole, l’atleta olimpico Nicola Bartolini ha salutato il suo insegnante (che abbiamo visto in Ginnaste – vite parallele), Serguei Oudalov.

Morto il coach di Ginnaste – vite parallele

Triste notizia arriva da il mondo dello sport. Nella giornata di oggi è scomparso Serguei Oudalov, uno dei tecnici più importanti della ginnastica artistica italiana. Il coach lo abbiamo visto in passato anche nel programma, Ginnaste – vite parallele.

Tra i suoi allievi più conosciuti il campione Ludovico Edalli e l’atleta olimpico, Nicola Bartolini. Proprio quest’ultimo sui social gli ha rivolto una storia davvero molto toccante, che ricorda proprio il periodo in cui ha potuto apprendere da lui all’interno della trasmissione, Ginnaste – vite parallele. Poi un altro scatto di una gara e un video condiviso proprio da Ludovico Edalli.

Nicola Bartolini ci ha tenuto a salutare il suo allenatore con queste parole sentite e commoventi: “Sei stato un padre, un allenatore, ma soprattutto un grande amico per me. Se sono l’atleta che sono oggi è merito tuo e tutti sanno quanto io ti sono e sarà devoto. Ciao coach, riposa in pace”.

La storia di Nicola Bartolini in ricordo dei tempi di Ginnaste – vite parallele

Oudalov è stato non solo un punto di riferimento nel format, ma come sottolineato da Nicola Bartolini, lo è stato per lui e per la sua carriera. Pensate che l’atleta olimpico è stato il primo capace di diventare campione nel corpo libero nel 2021, grazie proprio ai suoi insegnamenti.

In Ginnaste – Vite parallele ha seguito i talenti della nostra Nazionale durante le sedute di allenamento al centro federale di Milano. Di quell’esperienza ne hanno sempre conservato ricordi incredibili:

«Per me la ginnastica artistica è una filosofia di vita perché dentro di sé ha parti di vita: ci sono la felicità, il dolore, la delusione, c’è tutto. Quando un allenatore lavora non lo fa per se stesso ma lo fa per i propri ragazzi: tu li devi aiutare. Devi essere un attore, uno psicologo, un padre, uno zio ma anche un dittatore», diceva.

Oggi la notizia della scomparsa. Novella2000.it si unisce alla famiglia e ai suoi ex allievi per la scomparsa del compianto maestro.