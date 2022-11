1 Edoardo Donnamaria parla del Coronavirus

Oggi pomeriggio Edoardo Donnamaria è entrato nell’occhio del ciclone a causa di una bufera sul web. Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui il web lo ha accusato di aver sminuito tutta la situazione intorno alla pandemia di Coronavirus. Sappiamo tutti quanto sono stati difficili i primi mesi del 2020 e non solo, gli strascichi si sono fatti sentire anche in seguito.

Le parole di Edoardo, quindi, non hanno fatto piacere a molti. Nel video qui sotto lo sentiamo dire: “Beh alla fine con il Covid hanno fatto un casino ma non è che sia successo chissà che“. Giaele lì presente ha esclamato: “Beh insomma… Dai, quanta gente è morta? Io ero a Los Angeles, ho visto le immagini… Quanti pianti mi sono fatta…” e Alberto ha continuato: “I primi mesi, amore, veramente la situazione era fuori controllo“. Edoardo, poi, ha affermato: “Ho capito, sono morte tante persone. Ma sono morte molto più persone per l’influenza stagionale. Quasi tutti erano gente anziana con patologie. Non è che non contino, ma il 90%…“.

Che carino Edoardo ha sminuito il covid e i morti che ha portato. Oppure era un discorso giuridico anche questo? #GFVIP

Giaele De Donà prosegue nel suo ragionamento: “Non solo… No, amiche mie hanno perso la famiglia, non è vero“. Edoardo Donnamaria ribatte:

Eh l’amica mia, ogni volta questi discorsi. Non c’entra. Non è vero… Ci sono le statistiche, non lo dico io. Sì, sono morte anche persone giovani ma il 90% se non di più sono ultra ottantenni, lo sono tutt’ora, con due o tre patologie pregresse. Per carità, non è che non contano niente, ma muoiono anche per influencer o altre cose per le quali non c’è nessun tipo di…

Giaele, quindi, chiude il discorso con Edoardo Donnamaria dicendo: “Comunque ragazzi questo sarà, spero, il periodo più surreale della nostra vita“. Tutti noi speriamo che abbia ragione. Nel frattempo le notizie proseguono…