Debora Parigi | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria sulla relazione con Antonella Fiordelisi

Dopo la squalifica di lui e l’eliminazione di lei, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono riabbracciati fuori dal GF Vip. E a quanto pare non si sono staccati un secondo. Sempre insieme da ormai più di una settimana, hanno iniziato anche a rilasciare le prime dichiarazioni a siti e giornali.

A tal proposito, la coppia è stata intervistata dal settimanale Chi (come riporta la pagina Instagram XOXO Social Gossip). E i due hanno parlato di come insieme stiano vivendo questa relazione lontano dalle telecamere e soprattutto nella vita reale. “È stato come ripartire da zero. Fuori è tutto nuovo, è come se stessimo insieme da tre giorni” assicura Donnamaria. Lui ha anche raccontato che anche i suoi genitori adorano Antonella. In particolare pare che il padre penda dalle sue labbra.

Antonella Fiordelisi ha invece voluto rispondere a chi più volte l’ha accusata di essersi creata la storia d’amore all’interno della Casa del Grande Fratello per i consensi e magari arrivare più avanti possibile. “Non ha mai fatto parte delle mie strategie fidanzarmi al GF”, ha confessato l’ex vippona. “Se non avessi avuto una storia con lui, penso che non l’avrei avuta con nessuno. I miei genitori lo adorano. Anche se avrei preferito che non si mettessero in mezzo durante il mio percorso”.

E a proposito di genitori e figli, a quanto pare Edoardo Donnamaria pensa già al futuro. La coppia, infatti, sta già volando con la mente e immaginando come potrebbero essere i loro figli. “Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo”, ha raccontato Edoardo. “Speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta”.

Per quanto riguarda l’ex di Antonella Fiordelisi, cioè Gianluca Benincasa, hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.