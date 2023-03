NEWS

Nicolò Figini | 29 Marzo 2023

Emanuel Lo parla di Giorgia

Emanuel Lo è uno dei professori tra i più amati di Amici e al momento sta guidando i suoi allievi all’interno del Serale del talent di Canale 5. Nella seconda puntata, inoltre, ha stupito il pubblico in studio e a casa mostrando il suo fisico da urlo.

Di recente ha rilasciato un’intervista a Sorrisi e Canzoni, come riporta anche La Repubblica. Ha rivelato di provare da sempre un’attrazione per la sua compagna, ancora prima di conoscerla effettivamente. Il loro primo incontro è avvenuto nel momento in cui l’artista lo ha chiamato per partecipare a un suo video musicale:

“Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”.

Grazie al loro amore hanno messo al mondo un bambino che oggi ha 10 anni, Samuel. Si supportano nella vita privata e in quella professionale, spendendo belle parole per quanto riguarda soprattutto la sua performance a Sanremo con Elisa:

“Mi emoziona la sua voce e quando ha cantato con Elisa, come molti di voi, non capivo più niente per la bellezza di quel momento. Ero sul divano, letteralmente in lacrime”.

Oltre a Emanuel Lo, inoltre, anche la stessa Giorgia poco tempo fa si era aperta in merito alla loro relazione. A Silvia Toffanin aveva detto:

“Quando ci siamo incontrati io ero ragazza e lui un ragazzino. Abbiamo questi 8 anni di differenza; lui ne aveva 23 e io ne avevo 31. Io avevo un preconcetto. Gli dicevo: ‘mi lascerai perché io sono più vecchia’. E poi? E poi non mi ha lasciata”.

