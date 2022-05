La sorpresa a Edoardo Tavassi

È una puntata dura quella di questa sera per Edoardo Tavassi. Dopo l’abbandono della sorella Guendalina nella scorsa puntata, infatti, oggi ha dovuto affrontare una prova molto ardua. Ha dovuto tagliarsi i capelli a zero per permettere all’intero gruppo di ricevere del cibo gustoso nel fine settimana. Ad ogni modo ha ricevuto una sorpresa molto gradita. Ilary Blasi, infatti, lo ha chiamato nella zona delle nomination. A questo punto, dopo qualche battutina sul suo nuovo look, la presentatrice ha affermato:

Questa sera sei stato molto generoso. Hai accettato di farti tagliare i capelli per tutto il gruppo. Quindi hai fatto un sacrificio importante e io ho una sorpresa per te. C’è un monito lì davanti. Dai, guarda il monitor così ti faccio un po’ sorridere. O comunque un po’ di compagnia.

A questo punto sono comparse sullo schermo delle immagini che ritraggono Edoardo Tavassi in vacanza con i suoi amici. Stiamo parlando, appunto, di Cristiano Caccamo. Proprio l’attore che di recente abbiamo visto nella terza stagione della serie TV Summertime ha lasciato un messaggio:

Ciao Edo, come va? Ovviamente non mi puoi rispondere perché questo è un video messaggio… Però ti vedo bene. Noi ti guardiamo tutte le settimane, due volte alla settimana a casa tua. Quindi questi sono giorni della settimana che, prima o poi, mi dovrai restituire. Ci manchi tanto. Non l’avremmo mai detto. Soprattutto a me. Se ti devo dire la verità io questo video messaggio l’ho fatto più per Ilary che per te. Così potevo avere un contatto diretto. Poi chiederò il numero alla produzione. Ti aspettiamo, ti aspettano i tuoi amici. Insomma, la tua famiglia. Ti voglio bene. Ciao, Edo.

Edoardo Tavassi, visibilmente emozionato, ha ringraziato l’amico Cristiano Caccamo della sorpresa e ha aggiunto: “Ti voglio bene, grazie! Che carino. Mi mancano troppo Cristiano, Diana, Federica, Lucia… Mi manca troppo quel gruppo perché siamo proprio una famiglia. Grazie di cuore, veramente“. (QUI per il video)

Novella 2000 © riproduzione riservata.