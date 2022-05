Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi decide di sacrificarsi per il gruppo e si fa rasare a zero i capelli da Carmen Di Pietro

Edoardo Tavassi si fa rasare a zero

La puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi è partita con il botto! I naufraghi sono stati subito messi davanti a una prova difficilissima, in particolar modo Edoardo Tavassi. Al concorrente è stato chiesto di sacrificarsi per il gruppo e compiere un grande gesto per ognuno di loro. Cosa? Gli è stato domandato di farsi rasare i capelli a zero e a svolgere il tutto sarebbe stata Carmen Di Pietro, parrucchiera improvvisata.

Inizialmente Edoardo Tavassi si è rifiutato e detto che non avrebbe mai fatto una cosa simile. Poi dopo una chiacchierata con Ilary Blasi e con i due opinionisti, ci ha ripensato ed è stato convinto a sottoporsi a questo grande sacrificio. Così il fratello di Guendalina si è accomodato e seppur impaurito da ciò che sarebbe successo da lì a poco, ha comunque accettato la sfida.

Ecco qui uno dei tanti momenti del taglio di capelli di Edoardo Tavassi….

Ed ecco qui il risultato quasi ultimato. Edaordo Tavassi, quindi, adesso ha i capelli completamente rasati a zero e questo suo gesto verrà premiato a fine puntata, almeno stando alle parole di Ilary Blasi…

Il ciuffetto di Edoardo nuova tendenza primavera/estate 2022 ⚰️#Isola pic.twitter.com/aMG7nAzijL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 27, 2022

(QUI IL VIDEO COMPLETO) Edoardo Tavassi, ovviamente, ha attirato l’attenzione del web e il suo nome è finito in tendenza su Twitter dopo questo cambio di look? Seguiteci ancora per altre news!

