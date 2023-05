NEWS

Nicolò Figini | 29 Maggio 2023

GF Vip 7

Elenoire Ferruzzi vuole Daniele Dal Moro?

Da qualche giorno ormai si parla di una crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Di recente è stata tirata in ballo anche Elenoire Ferruzzi, ma prima di capire il suo coinvolgimento facciamo un passo indietro.

Per quanto riguarda questa presunta crisi all’interno della coppia, sembrerebbe che a confermarla sia stata proprio la Marzoli tramite un post pubblicato su Twitter: “Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non fatelo. Non sto bene, grazie”.

Queste parole hanno messo in allarme i fan e anche se Daniele Dal Moro non ha ancora commentato si pensa che i due abbiano chiuso la loro relazione. Per tale ragione qualcuno su Instagram ha taggato Elenoire Ferruzzi dicendole di farsi avanti con l’ex vippone: “Elenoire, vai a prendere Daniele. Ora è tutto tuo“.

La reazione di Elenoire è stata: “Ma per carità“. Anche se un tempo, all’inizio del GF Vip 7, sembrava essere attratta da Daniele adeso ha cambiato completamente idea su di lui e non vuole più avere alcun contatto con lui. Ricordiamo che in precedenza la Ferruzzi aveva scritto delle dediche molto dolci per Dal Moro sui social:

“Il nostro rapporto è dentro di me e non mi interessa esternarlo qui. Qualunque sia questo rapporto tu lo vuoi proteggere. Ti voglio bene, Bambolino“.

Ad ogni modo, i fan al momento tanno aspettando di scoprire che cosa accadrà tra Daniele e Oriana. Avranno chiuso definitivamente la relazione? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.