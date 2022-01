1 La statua di Elettra Lamborghini

Grande soddisfazione per Elettra Lamborghini! In queste ore infatti è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web. La cantante infatti avrà una sua statua di cera al Madame Tussauds! L’iconico museo come sappiamo è presente in diverse città del mondo, tra cui Londra, Praga, Las Vegas e Tokyo, e ogni anno viene visitato da milioni di turisti, che accorrono a vedere le statue dei personaggi più famosi di sempre, che come è noto sono realizzate con estrema accuratezza, per renderle il più realistiche possibile. Ogni dettaglio non viene trascurato, e i risultati, come in molti sapranno, sono sbalorditivi.

Data la grande affluenza di turisti italiani nei musei di tutto il mondo, Quinten Luykx, direttore generale del Madame Tussauds, ha deciso di omaggiare anche Elettra Lamborghini con una statua che verrà posizionata nella sede di Amsterdam. La cantante infatti attualmente è uno dei personaggi più amati nei Paesi Bassi, anche per via del suo matrimonio con Afro Jack. Queste le dichiarazioni di Luykx:

“Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano. Il turismo straniero rappresenta per noi circa il 70% dei visitatori totali di cui, in particolare, il 12% è di nazionalità italiana, di età media tra i 20 e 25 anni”.

Come se non bastasse è giunta anche una prima anteprima della statua di Elettra Lamborghini. L’opera verrà presentata in Italia dalla stessa cantante a maggio e in seguito verrà collocata all’interno del museo, nella Music Area, dove si trovano anche le statue di Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber. Tuttavia non tutti sembrerebbero essere rimasti colpiti dal risultato. C’è da dire però che nello scatto la statua è ancora in fase di realizzazione, e il risultato finale potrebbe essere molto diverso.

