Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

Il desiderio di Elettra Lamborghini

In queste ultime ore è stata pubblicata un’intervista fatta a Elettra Lamborghini. La cantante, infatti, tra non molto vestirà i panni di giurata nella nuova edizione di “Italia’s Got Talent“. Per l’occasione ha rivelato come si è trovata a lavorare accanto ai tre colleghi giudici:

“Non avrebbero potuto scegliere giudici migliori. C’è stata intesa dal primo istante. Frank ha un carattere simile al mio, Mara è un pozzo di saggezza e Khaby è un ragazzo talentuoso. È molto umile, ha tanta voglia di parlare e trasmette molta positività“.

Successivamente Elettra Lamboghini ha parlato del Festival di Sanremo. In passato ha preso parte alla kermesse musicale più famosa in Italia e ha rivelato che ci tornerebbe di corsa. Forse lanciando un appello ad Amadeus, infatti, ha affermato di avere pronta una canzone che secondo lei è molto bella: “Andrei solo per quella, lo porterei volentieri“.

In seguito ha svelato anche un suo sogno, ovvero quello di diventare conduttrice del Festival di Sanremo in futuro:

“Mi piacerebbe. Mi aspetto sempre di più dalla mia carriera. Ma prima di arrivare a condurre potrei iniziare come spalla. Mi piace sognare in grande, ma preferisco fare le cose bene. Si comincia sempre dal basso”.

A voi piacerebbe Elettra Lamborghini come conduttrice o co-conduttrice del Festival? Fatecelo sapere con un commento. L’intervista con La Stampa è poi continuata affrontando l’argomento dell’autotune e del ragazzo che le ha lanciato una bottiglietta durante un suo concerto: “Se uno è scemo è scemo, non c’è molto da fare e non è colpa dei genitori“.

