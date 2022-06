Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Elisa Esposito, la prof che spiega come parlare in corsivo: dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social, in particolare su Instagram e TikTok.

Chi è Elisa Esposito

Nome e Cognome: Elisa Esposito

Data di nascita: 24 luglio 2002

Luogo di Nascita: Milano

Età: 19 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: influencer

Fidanzata: Elisa è fidanzata

Figli: Elisa non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio di un serpente sul braccio

Profilo Instagram: @eli.espositoo

Profilo TikTok: @eli.esposito

Elisa Esposito età e biografia

Vediamo tutto quello che sappiamo sulla biografia di Elisa Esposito. La celebre prof che spiega sui social come parlare in corsivo è nata il 24 luglio 2022 a Milano. La sua età dunque è di 19 anni.

Non sappiamo tuttavia le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Elisa ha frequentato la scuola di estetista, prima di spopolare sul web.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Elisa Esposito non abbiamo numerose informazioni.

In molti si chiedono se l’influencer sia fidanzata. La risposta è sì.

Pare infatti che Elisa abbia un fidanzato, di cui però non conosciamo il nome. I due si sono mostrati spesso insieme sui social, tuttavia di lui non abbiamo alcun tipo di informazione.

Ma andiamo a vedere adesso dove è possibile seguire Elisa sui social, in particolare su Instagram e TikTok.

Dove seguire Elisa Esposito: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Elisa Esposito sui social, in particolare su Instagram e TikTok.

Come ben sappiamo la prof di corsivo ha dei profili su entrambe le piattaforme ed è seguita da migliaia di follower. Proprio su TikTok infatti Elisa ha raggiunto quasi un milione di follower! Ma non solo. La Esposito ha anche un canale su OnlyFans, dove crea contenuti per stare ancora a più stretto contatto con i fan. Proprio nel corso di un’intervista per FQ Magazine, l’influencer ha spiegato perché ha deciso di approdare sul noto social, e in merito ha dichiarato:

“Ho iniziato a febbraio scorso, aiutata dalla mia agenzia. Lì posto contenuti non pubblicabili su altri social. Perché ho sentito la necessità di aprire un profilo OnlyFans? Per avere un contatto più stretto con le persone che mi seguivano, anche perché OnlyFans ha la parte delle chat mentre su Instagram ho tanti messaggi e non riesco a leggerli. Poi sì, la maggior parte delle persone lo apre anche per la parte economica”.

Scopriamo adesso di più sulla carriera di Elisa Esposito e scopriamo come è nata la moda del parlare in corsivo.

Carriera

Dopo aver concluso la scuola di estetista, Elisa Esposito ha aperto i suoi profili social su Instagram e TikTok, diventando ben presto una star del web. Ma come è nata la moda del parlare in corsivo e di cosa si tratta? Il corsivo è una moda che sta spopolando negli ultimi mesi. Questo nuovo trend consiste nell’adottare una particolare cadenza milanese, stringendo le vocali e trascinandole come fossero una cantilena. Proprio Elisa sui social posta dei brevi video in cui spiega come si parla in corsivo, con tanto di occhiali e registro, proprio come a voler imitare una prof, e i suoi contenuti hanno raggiunto milioni di visualizzazioni. Ma come ha iniziato la Esposito a parlare in corsivo? Ecco cosa svela lei:

“Ho fatto una scuola di estetica, nel frattempo ho aperto i profili social e verso ottobre scorso ho visto che stavo aumentando di numeri e così ho iniziato. È stato per gioco durante la quarantena perché mi annoiavo, non avevo nulla da fare e da lì è nato tutto. […] Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanese che parlano così”.

Elisa Esposito tuttavia ci tiene a fare una precisazione: il suo si tratta solo di un personaggio, che non corrisponde naturalmente alla sua vita reale. Queste le dichiarazioni della prof che spiega come parlare in corsivo:

“Tanti genitori mi scrivono dicendo che i figli stanno iniziando a parlare corsivo. Ma io ho specificato, appunto, che scherzo. Quello è un personaggio, nella vita reale non parlo così”.

Infine Elisa Esposito svela anche in che modo crea i suoi contenuti sui social, e in merito afferma:

“Penso un pochino e poi registro, tipo 5 minuti. Leggo un po’ i commenti, elaboro le idee in base a quello che mi scrive la gente. Mi ispiro solo a me stessa. Non seguo nessuno. Vado per conto mio e basta”.

Elisa Esposito tuttavia pensa anche al futuro. Il sogno della prof di corsivo infatti è quello di poter partecipare a un reality. Che nei prossimi mesi l’influencer entri a far parte del cast di qualche noto programma tv?

