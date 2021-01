Elisabetta Gregoraci ha subìto un intervento all'utero una volta uscita dal Grande Fratello Vip

1 Elisabetta Gregoraci a Verissimo

Anche in questo weekend a Verissimo sono attesi numerosi ed importanti ospiti. A raccontarsi questa settimana nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà Elisabetta Gregoraci, reduce dall’esperienza del GF Vip. Durante l’intervista la conduttrice ha rivelato di aver subìto un intervento poco dopo la sua avventura nel reality, ma di aver tenuto il massimo riserbo fino ad oggi.

Grazie alle anticipazioni postate sul sito di Verissimo, siamo in grado di fornirvi qualche piccolo assaggio di ciò che ha raccontato Elisabetta Gregoraci a colloquio con Silvia Toffanin. L’ex moglie di Flavio Briatore ha partecipato in trasmissione insieme a sua sorella Marzia. La showgirl ha fatto sapere di aver fatto una visita di controllo, che ha richiesto la necessità di intervenire chirurgicamente. Le sue dichiarazioni:

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”.

Ha rivelato per la prima volta Elisabetta Gregoraci, che fino ad oggi aveva custodito questo segreto dentro di sé. La conduttrice ha ammesso di essersi non poco impaurita, come comprensibile. Il suo medico però è stato bravo a darle tutte le rassicurazioni del caso:

“Lì per lì mi sono spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma (scomparsa a causa di un tumore ndr), ma il ginecologo mi ha tranquillizzato. Fortunatamente sto molto bene”, ha continuato, ripercorrendo quei momenti delicati. Per concludere infine Elisabetta ha detto il motivo che l’ha spinta a riferire al pubblico la sua esperienza: “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.

Per fortuna ora si è tutto sistemato e la presentatrice ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Come giusto che sia Elisabetta Gregoraci con la sua testimonianza ha voluto lanciare un forte messaggio e ricordare a tutti i telespettatori quanto sia importante prevenire con visite mediche e controlli regolari. Ad Elisabetta mandiamo un forte abbraccio.

Questo è solo una piccola anteprima. Non ci resta che attendere la puntata di Verissimo per conoscere tutto ciò che ha raccontato Elisabetta Gregoraci. Appuntamento fissato alle 16:00 su Canale 5!