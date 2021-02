1 Il look di Elisabetta Gregoraci

È appena iniziata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre siamo subito entrati nel vivo della serata. A tornare studio nel mentre, come ogni settimana, ci sono gli ex Vipponi di questa edizione, tra cui naturalmente anche Elisabetta Gregoraci. La conduttrice di Battiti Live solo qualche giorno fa ha celebrato il suo 41esimo compleanno e per lei nel corso della scorsa diretta c’è stata una bellissima sorpresa che ha fatto registrare il picco di ascolti della serata.

Nel mentre come sempre gli utenti sul web sono rimasti incuriositi dal look che Elisabetta ha scelto per questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Gli outfit della presentatrice infatti, come ormai ben sappiamo, da sempre affascinano il pubblico, e anche stasera i social si chiedono cosa stia indossando questa sera l’ex gieffina. Ma che abito ha sfoggiato questa sera? Scopriamolo insieme.

Per questa nuova diretta, Elisabetta Gregoraci ha indossato un vestito totalmente firmato da Genny, mentre le scarpe sono di Roberto Festa. Ecco una bellissima foto della conduttrice, in cui ci mostra il suo outfit.

Anche questa sera il look di Elisabetta ha conquistato il cuore del web e degli utenti sui social. Quali altre sorprese ci riserverà la Gregoraci per le ultime puntate del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo.