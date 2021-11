1 Elodie bacia Davide Rossi

Nelle ultime settimane a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Elodie. Come sappiamo infatti sembrerebbe che la relazione tra la cantante e Marracash sia giunta al termine dopo un lungo amore, e che i due artisti abbiano preso strade diverse. Ma non solo. Lo scorso mese infatti il settimanale Chi ha paparazzato l’ex volto di Amici al fianco di Davide Rossi, ex modello e manager di Armani, ed era sembrato che tra i due ci fosse un certo feeling. Questo quanto riportava la rivista:

“ELODIE: UNA NUOVA STAGIONE D’AMORE – SEMBRA ESSERE FINITA TRA LA CANTANTE E IL RAPPER MARRACASH. ORA ACCANTO A LEI È COMPARSO DAVIDE ROSSI, EX MODELLO E MANAGER DI ARMANI, CON CUI PARE ESSERCI MOLTA SINTONIA”.

Adesso arriva la conferma che tutti stavamo aspettando: Elodie e Davide Rossi stanno ufficialmente insieme! Sempre Chi infatti ha beccato la cantante e l’ex modello mentre si scambiavano dei teneri baci, segno dunque che i due sono una coppia. Ecco quanto si legge a riguardo:

“SU CHI LE FOTO DEI BACI APPASSIONATI FRA ELODIE E L’EX MODELLO DAVIDE ROSSI. PER LA CANTANTE MARRACASH È SOLO UN RICORDO. […] È proprio chiusa, quindi, la relazione fra la cantante e il rapper Marracash. Le foto sono state scattate all’aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari. I due si sono scambiati baci e carezza per salutarsi”.

Tuttavia Elodie non sarebbe l’unica ad aver voltato pagina. Qualche settimana fa si è infatti mormorato che anche Marracash abbia ritrovato l’amore, sempre al fianco di una cantante. Rivediamo il pettegolezzo e chi sarebbe la ragazza che avrebbe attirato l’attenzione del rapper.