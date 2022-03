1 Elodie racconta del suo passato da cubista

Elodie, dopo la partecipazione ad Amici, è diventata una vera popstar amata da tutta l’Italia. Vi siete mai chiesti, però, cosa faceva prima di diventare una cantante di successo. In alcune interviste passate ha rivelato di aver lavorato come cubista nelle discoteche. Ecco, infatti, ciò che ha raccontato a Daria Bignardi in una puntata de “L’Assedio” qualche tempo fa:

Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari. Le case popolari purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po’ la cosa m’imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. Poi anch’io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia nelle case popolari. Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio, e poi questa ora è una storia che condivido con Fabio.

Il sito Biccy, poi, ha anche trovato alcune foto provenienti dal passato di Elodie. Di seguito, per esempio, potete vederne una, mentre cliccando QUI potrete averne a disposizione altre due.

Elodie, quindi, ha parlato del suo passato anche a Da Noi a ruota libera, come riporta sempre il sito citato poc’anzi: “[…] Ho fatto anche la cubista. All’inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri. Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male“.

